Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und haltendem Pkw - Fahrradfahrer wird leicht verletzt

Kamen (ots)

Ein 61 jähriger Dortmunder befuhr mit seinem Fahrrad am 31.07.2020, um 12:40 Uhr, die Westicker Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Am Langen Kamp. Zu diesem Zeitpunkt hielt eine 38 jährige Dortmunderin mit einem schwarzen Smart am Fahrbahnrand. Der Fahrradfahrer übersah den stehenden Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und zog sich Verletzungen zu. Diese wurden in einem umliegenden Krankenhaus behandelt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von einigen hundert Euro. /Tu.

