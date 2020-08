Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Fahrzeugführer stürzt mit Kleinkraftrad nach Bremsmanöver - Person wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Holzwickede (ots)

Am 31.07.2020, um 20:10 Uhr, befuhr ein 50 jähriger Schwerter mit seinem Kleinkraftrad den Kreisverkehr an der Unnaer Straße / Massener Straße. Hierbei übersah ihn eine 23 jährige Dortmunderin mit ihrem grauen Nissan Micra, die in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der Schwerter konnte durch ein Bremsmanöver einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen verhindern, kam allerdings zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. /Tu.

