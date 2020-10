Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert Widerstand geleistet

Kindsbach (ots)

Streitigkeiten eines Paares haben in der Nacht auf Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen. Zwischen zwei Lebenspartnern war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Als die alarmierte Polizeistreife an der gemeldeten Adresse eintraf, verhielt sich der 31-jährige Mann weiterhin aufbrausend und aggressiv. Der alkoholisierte "Störenfried" wurde schließlich der Wohnung verwiesen und erhielt einen Platzverweis, dem er jedoch nur zögerlich nachkam. Ihm wurde deutlich gemacht, dass er in Gewahrsam genommen wird, wenn er sich nicht daranhält. Kurz nachdem die Polizeibeamten das Haus verlassen hatten, kehrte der Mann jedoch wieder zur Wohnung zurück. Die Polizisten nahmen ihn deshalb mit auf die Dienststelle. Gegen das Anlegen der Handfesseln und Verbringen zum Streifenwagen setzte er sich körperlich zur Wehr. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme an. Seinen Rausch durfte der Mann dann in einer Polizeizelle ausschlafen. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. |pilan

