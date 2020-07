Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kabeldiebe an der Bahnstrecke in Gelnhausen

Gelnhausen (ots)

An der Bahnstrecke zwischen Hailer-Meerholz und Gelnhausen haben unbekannte Täter 50 Meter Kupferkabel von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG entwendet. Hierbei haben sie in der Nacht zum Freitag bereits verlegtes Kabel aus einem im Bau befindlichen Kabelschacht gezogen, durchtrennt und letztlich abtransportiert. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 1000 Euro. Durch die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die an der Bahnstrecke Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

