Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Im Zeitraum 14.01.2020, 17.00 Uhr - 15.01.2020, 08.00 Uhr, wurde in Kirchheim, Friedhofstraße, die Metalltür eines Lagergeländes einer Baufirma aufgebrochen. Es wurden auf dem Gelände 47 Verbindungsteile aus Aluminium entwendet. Wert: ca. 6000 EUR

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Am 15.01.2020, 09.00 Uhr, wurde in Kirchheim-Heddersdorf, Heddersdorfer Straße, festgestellt, dass an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage eine Plexiglasscheibe beschädigt wurde. Schaden: ca. 200 EUR

Zeugen, die Angaben zu den Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Bad Hersfeld, Schweitzer, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell