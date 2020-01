POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Bebra- Zur Unfallzeit am Dienstagmittag (14.01.), gegen 14.40 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Eschwege die Bundesstraße 27 von Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Bebra. Kurz vor der Abfahrt Bebra-Nord kam der Fahrerin auf ihrer Fahrspur ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Die Eschwegerin wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Der Gesamtschaden beträgt circa 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

