POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, zerkratzter Pkw

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montagabend wollte ein 25-jähriger Pkw-Lenker gegen 20.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei erkannte er einen dort fahrenden Pkw noch vor dem Wechsel, erschrak und lenkte scharf nach links. Er geriet ins Schlingern und fuhr ungebremst auf den dortigen Teiler, den er überfuhr, gegen ein Verkehrszeichen prallte, bevor er neben dem Eingang des Amtsgerichtes im dortigen Grünstreifen zum Stehen kam. Dabei prallte er noch gegen einen Fahnenmast, der umknickte. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen rückte zur Demontage des Fahnenmast sowie Reinigung der Fahrbahn aus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. 7000 Euro sind die Schadensbilanz.

Aalen: Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit verursachte ein 18-jähriger Opel-Lenker am Montag gegen 18.10 Uhr einen Auffahrunfall, als er auf der Fackelbrückenstraße auf eine abbremsende 58-jährige VW-Lenkerin auffuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro.

Aalen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Beim Befahren der Hochbrücke in Richtung Unterkochen wechselte ein 71-jähriger VW-Lenker am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr kurz vor dem dortigen Kreisverkehr vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kollidierte er mit einem dort fahrenden 64-jährigen Lkw-Lenker. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500 Euro.

Ellwangen: Einbruch in Wohnhaus

Über ein Fenster gelangte ein Unbekannter zwischen Dienstagmittag und Donnerstagnachmittag in ein Wohngebäude in der Burgstraße. Er durchsuchte in den beiden Stockwerken die Räumlichkeiten und entwendete vorgefundenes Silberbesteck. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Die komplette rechte Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Audi A3 zerkratzten Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag, als das Fahrzeug in der Straße Hoher Garten abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Leinzell: Vorfahrt missachtet

Am Montagvormittag wollte ein 38-jähriger Honda-Lenker gegen 11 Uhr von der L 1156 nach links auf die K 3328 in Richtung Täferrot abbiegen. Da er dabei die Vorfahrt eines 72-jährigen KIA-Lenkers missachtete, welcher auf der L 1156 von Leinzell in Richtung Lindach unterwegs war, kam es zur seitlichen Kollision. Der Unfallverursacher sowie die 69-jährige Beifahrerin in dem Pkw KIA wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte am Montagabend ein 38-jähriger Renault-Lenker, als er gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Lorcher Straße kurz zurücksetzte und einen hinter ihm haltenden 27-jährigen VW-Lenker übersah.

Durlangen: Pkw überschlägt sich

Am Montagnachmittag gegen 14.10 Uhr befuhr ein 22-jähriger die K3256 von Durlangen in Richtung Täferrot. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 22-jährige steuerte dagegen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rehnenhof/Wetzgau: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Kolomanstraße streifte der 41-jähriger Lenker eines Klein-Lkw am Montagvormittag gegen 8.35 Uhr beim Vorbeifahren einen neben ihm fahrenden BMW. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Auf der Weißensteiner Straße geriet ein 30-jähriger Opel-Lenker am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts, streifte zwei dort geparkte Fahrzeuge und fuhr auf einen weiteren geparkten Pkw auf. Dadurch wurde sein Pkw ausgehoben und landete auf dem Dach. Der Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Iggingen: Vorfahrt missachtet

Ein 18-jähriger Krad-Lenker, der am Montagmorgen gegen 7 Uhr die L 1157 befuhr und an der Kreuzung am Verteiler Iggingen nach links auf die L 1157 einfahren wollte, übersah einen von links heranfahrenden vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Audi-Lenker. Durch die Kollision wurde der Krad-Lenker leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

