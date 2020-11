Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Steinewerfer - Unfallflucht - Ortstafel entwendet - Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren - aufgeschoben

Mit seinem Pkw Audi fuhr ein 19-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Stiewingstraße auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw BMW eines 22-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW im weiteren Verlauf auf den Seat Ibiza eines 30-Jährigen aufgeschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Westhausen: Auffahrunfall II

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 27-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw VW Golf auf der B 29 Höhe Baiershofen auf einen Ford Transit auffuhr. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 67 Jahre alte Transitfahrer blieben unverletzt.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift - 3500 Euro Schaden

Beim Vorbeifahren streifte ein 38-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter einen Pkw Audi, der im eingeschränkten Halteverbot im Mühlgraben abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 3500 Euro.

Ellwangen: Pkw-Lenkerin leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstrasse 3333 zwischen Espachweiler und Schrezheim ereignete. Eigenen Angaben zufolge musste eine 21-Jährige ihren Pkw VW Golf unvermittelt abbremsen, da zwei Rehe die Fahrbahn querten. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf, wobei die 21-Jährige leicht verletzt wurde.

Ellwangen: Stein gegen Fahrzeug geworfen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein Unbekannter am Montagabend gegen 22.20 Uhr verursachte. Mit seinem Pkw fuhr ein 22-Jähriger von Schrezheim kommend in den Kreisel auf der B 29 ein. Am Fahrbahnrand befand sich wohl eine Person, die tanzte und sich auffällig benahm. Der 22-Jährige beobachtete dann, wie der Unbekannte ausholte und einen Stein gegen sein Fahrzeug warf, so dass dabei die hintere Beifahrertüre beschädigt wurde. Das Polizeirevier in Ellwangen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Bopfingen: Ortstafel entwendet

Bereits zwischen Samstag, 14.11. und Freitag 20.11. entwendeten Unbekannte die Ortstafel, die am Ortseingang von Unterriffingen aufgestellt war. Hinweise auf den Täter bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960214,

Schwäbisch Gmünd Bettringen: Farbschmierereien

Zwischen Montagnachmittag 16 Uhr und Dienstagmorgen 8 Uhr besprühten Unbekannte im Dreisamweg eine Grundstücksmauer und in der Rheinstrasse eine Garagenwand mit silberner Farbe. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/796649 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstagmorgen einen Schaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schwerzerallee abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen roten Kastenwagen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

