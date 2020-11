POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Falsche Polizeibeamte machen wieder Beute - Baugerüst von Polizei beschlagnahmt - In Juweliergeschäft eingebrochen - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Unfall beim Abbiegen

In der Straße In der Plaisir bog am Dienstag gegen 9 Uhr der Fahrer eines Sattelzugs in den Manfred-Henninger-Weg ab. Mit dem mitgeführten Auflieger streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und verursachte einen Fremdschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr anschließend weiter. Der Vorfall wurde von einer Passantin beobachtet, weshalb der Unfallverursacher im Nachgang ermittelt werden konnte. Es wurde gegen den Fahrer des polnischen Lastzugs ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 8 Uhr die Stuttgarter Straße und wechselte nach dem Stadttunnel vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen neben ihm in Richtung Stuttgart fahrenden Pkw Audi und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Backnang: In Juweliergeschäft eingebrochen

Am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr wurde in der Grabenstraße in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Hierzu warfen die Täter einen Gullideckel ins Schaufenster und entwendeten aus der Auslage Schmuckgegenstände im Wert von über 2000 Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Allmersbach im Tal: Baugerüstteile von Polizei sichergestellt

Die Polizei bemerkte am Dienstagmorgen in der Heinrich-Hertz-Straße einen Mercedes-Sprinter, der in Richtung Heiniger Kreisel fuhr und mit Baugerüst beladen war. Bei einer späteren Kontrolle konnten die Eigentumsverhältnisse der Bauteile nicht zweifelsfrei geklärt werden, weshalb die Polizei wegen Diebstahlsverdacht diese Teile beschlagnahmte. Es handelt sich um über 100 Rahmenteile und fünf Bodenbeläge. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Die Polizei Backnang bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden. Insbesondere ist auch von Interesse, ob in jüngster Zeit Baugerüst auf einer Baustelle oder Lagerplatz entwendet wurden.

Waiblingen: Falsche Polizeibeamte schlagen wieder zu

Am Montag ging im Rems-Murr-Kreis, insbesondere in Waiblingen erneut eine Vielzahl an Anrufen von falschen Polizeibeamten bei älteren Mitbürgern ein. Leider waren die dreisten Telefonbetrüger im Bereich Galgenberg bei einer Seniorin mit ihrer Masche erfolgreich. Die Frau wurde am Montagmorgen von angeblichen Kriminalkommissaren angerufen. Der Dame wurde wie üblich bei dieser Betrugsmasche mitgeteilt, dass bei Einbrechern eine Liste mit ihrem Namen aufgefunden worden wäre und ihre Wertgegenstände nun nicht mehr sicher seien, weshalb diese der Polizei übergeben werden müssten. Die arglose Rentnerin legte auf Anweisung Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von knapp 50.000 Euro vor ihre Haustüre, wo es kurz darauf von den Betrügern abgeholt wurde. Erst gegen Nachmittag ahnte die Frau, dass sie Opfer eines Betruges wurde und verständigte die Polizei. Leider machen die Betrüger trotz zahlreicher Warnhinweise noch immer viel zu häufig fette Beute. Bitte sind Sie bei derartigen Anrufen entsprechend misstrauisch und beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch und rufen umgehend die Polizei. Sprechen Sie mit Ihren lebensälteren Angehörigen, Freunden und Bekannten und weisen Sie diese auf die Betrugsmasche hin! Weitere Hinweise zum Phänomen "falscher Polizeibeamter" sowie ähnlich gelagerten Maschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

