POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten & Opferstock aufgebrochen

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 13 Uhr einen in der Zeppelinstraße auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Wernerstraße ereignete sich am Montag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr vermutlich beim Einparken gegen den am Fahrbahnrand stehenden Pkw Ford Focus und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer den Unfall beobachtete und Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Welzheim: Opferstock aufgebrochen

Die katholische Kirche in der Schloßgartenstraße wurde am Dienstag von einem Dieb heimgesucht. Dieser konnte einen Opferstock gewaltsam öffnen und das darin befindliche Geld entwenden. An zwei weiteren Opferstöcken waren Aufbruchsspuren feststellbar, konnten aber nicht geöffnet werden. Der bei der Tat verursachte Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei Welzheim hat die Ermittlungen zur Tat übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Betrunkener Autofahrer flüchtete von Unfallstelle

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 18.30 Uhr von Schornbach kommend die Gottlob-Bauknecht-Straße und bot in die Wiesenstraße ab. Hierbei kam er von der Straße ab und durchbrach einen Holzzaun. Der Autofahrer lenkte wieder zurück und flüchtete. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das stark unfallbeschädigte Auto als auch der 28-Jährige konnte später von der Polizei festgestellt werden. Der Autofahrer war betrunken, ein Test ergab über 1,8 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutuntersuchung zur Beweissicherung wurde von der Polizei veranlasst. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Ein noch unbekannter BMW-Fahrer befuhr am Dienstag kurz vor 8 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen. Er fuhr kurz nach der Ausfahrt Fellbach - Süd einem vorausfahrendem VW-Fahrer zunächst sehr dicht auf und drängte den 51-jährigen VW-Fahrer durch betätigen der Lichthupe auszuweichen. Unmittelbar danach überholte der BMW-Fahrer rechts und stieß mit dem Pkw VW seitlich zusammen, als er sich wieder in die linke Fahrspur drängte. Der BMW-Fahrer flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0711/57720 zu melden.

