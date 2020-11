POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto entwendet, Einbruch, Unfall & Elektrogeräte von Baustelle entwendet

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: S-Klasse Mercedes entwendet

In der Fellbacher Straße wurde am Mittwochmorgen ein Mercedes S 63 AMG im Wert von ca. 100.000 Euro entwendet. Das Auto wurde am Abend zuvor auf einem Privatgrundstück abgestellt. In der Nacht zum Mittwoch wurde von Anwohnern entsprechende Fahrzeuggeräusche wahrgenommen, weshalb davon auszugehen ist, dass der Wagen vermutlich zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr weggefahren wurde. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann oder zum Verbleib des weißen Luxuswagens, an dem die amtliche Kennzeichen S -CK 4747 angebracht sind, sollte sich mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.

Korb: Einbruch in Gartenhütte

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Montag und Mittwoch eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der Beinsteiner Straße auf und entwendeten aus dieser einen Rasenmäher. Zeugenhinweise auf die bislang unbekannten Langfinger werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Bittenfeld: 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 57 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr die Beethovenstraße und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 62-jährigen Renault-Fahrers. Nach der Kollision zwischen den beiden Pkw wich der Unfallverursacher nach rechts aus und kollidierte mit einem Zaun sowie einem geparkten BMW. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Elektrogeräte von Baustellen entwendet

Zwischen Montag und Mittwoch entwendeten bisher unbekannte Diebe von insgesamt drei Baustellen in der Straße Am Adelsbach diverse Elektrogeräte im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Beim Diebesgut handelt es sich hauptsächlich um Backöfen, Kochfelder, Herde sowie Spülen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

