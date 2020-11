POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall - Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Geparkten PKW beschädigt

Zwischen Montag und Mittwoch wurde ein PKW Audi Q2, welcher auf dem Personalparkplatz des Klinikums Crailsheim abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Obersontheim: Auffahrunfall

Am Mittwoch um 15 Uhr befuhr ein 83-jähriger Lenker eines PKW Opel die Landstraße 1060 von Schwäbisch Hall in Richtung Bühlertann. Vor dem Kreisverkehr zur L1066 auf Höhe Obersontheim übersah er aufgrund Unachtsamkeit einen Daimler-Benz Sprinter eines 56-Jährigen, welcher vor dem Kreisverkehr warten musste und fuhr auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

