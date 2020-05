Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mähroboter aus Baumarkt entwendet

Güstrow (ots)

In der Nacht zum 08.05.2020 sind unbekannte Täter in einen Baumarkt in Güstrow eingebrochen. Entwendet wurden acht Rasenmähroboter. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort. Es ist ein Stehlschaden von 4.000 Euro entstanden.

