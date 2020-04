Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Platzwunde nach körperlicher Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.04.2020, kam es gegen 13:30 Uhr in der Heinrich-von-Stephan-Straße auf Höhe Hausnummer 6 zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 29-Jährigen und einem 45-Jährigen. In weiteren Verlauf sollen sich die beiden Männer gegenseitig geschlagen haben. Der Hintergrund dazu ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Beteiligter erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Freiburg Süd ermittelt.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell