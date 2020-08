Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raubüberfall auf Schreibwarengeschäft - Polizei bittet um Mithilfe.

Lippe (ots)

Am gestrigen Montagabend wurde ein Schreibwarengeschäft in der Detmolder Innenstadt von einem unbekannten männlichen Täter überfallen. Der Mann betrat gegen 18.50 Uhr das Geschäft in der Langen Straße, Nähe des Marktplatzes und forderte unter vorgehaltener Pistole Bargeld. Die 18-jährige Angestellte, die sich zur Tatzeit allein in dem Geschäft aufhielt, händigte einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag aus. Der Täter flüchtete anschließend aus dem Geschäft in Richtung Rosental. Die Fahndung nach dem Mann verlief bislang erfolglos. Daher bittet die Polizei Lippe nun um Ihre Mithilfe. Der Täter ist männlich, ca. 1,75 m groß, hat eine hochdeutsche Aussprache, war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet, unter anderem mit einem schwarzen Kapuzenpullover, und trug einen grünen Rucksack mit Trageriemen. Ihre Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

