Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Radfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr kam es auf der Straße "Langer Graben" zu einem Alleinunfall eines Radfahrers aus Lemgo. Der 41-Jährige war gemeinsam mit seiner Frau auf dieser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als er plötzlich über den Lenker seines Fahrrades stürzte und mit dem Kopf auf die Fahrbahn prallte. Der Lemgoer wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold gebracht. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

