Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer (57) von Auto erfasst

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Unfall im Kreisel an der Zufahrt zum Johannes-Wesling-Klinikum ist es am frühen Dienstagabend gekommen. Dabei erlitt ein 57-jähriger Rollerfahrer aus Minden leichte Verletzungen, als er mit einem Pkw kollidierte.

Der Mann war um kurz nach halb acht am Abend mit seinem Zweirad auf der Porta-Allee unterwegs. Als er sich im Kreisverkehr mit dem Flurweg befand, fuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem Auto vom Flurweg kommend in den Kreisverkehr ein. Bei dem Zusammenstoß kam der 57-Jährige zu Fall. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in nahe gelegene Klinikum. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

