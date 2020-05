Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte stehlen Dieselkraftstoff aus Minibaggern

Rahden (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte an der Holsinger Straße in Preußisch Ströhen drei Minibagger ins Visier genommen und aus diesen Kraftstoff gestohlen.

Dazu brachen die Kriminellen zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr an zwei der auf dem Grünstreifen der Kreisstraße geparkten rot-weißen Baufahrzeuge der Marke "Takeuchi" die Tanköffnung auf und entwendeten aus diesen insgesamt etwa 40 Liter Diesel. Bei dem dritten Bagger hingegen öffnete man lediglich gewaltsam ein Staufach.

Hinweise zu den Tätern bitte über Telefon (0571) 88660 an die Polizeiermittler.

