Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radelnder Dieb stiehlt Frau die Handtasche aus dem Fahrradkorb

Minden (ots)

Ein radelnder Dieb hat am Samstag, 23. Mai, auf der Marienstraße einer 40-jährigen Radfahrerin im Vorbeifahren deren Tasche aus dem Fahrradkorb entwendet.

Die Frau war eigenen Angaben zufolge gegen 14.30 Uhr stadtauswärts unterwegs, als sie in Höhe der Paulinenstraße einen sich von hinten annähernden Radfahrer bemerkte. Der griff plötzlich in den auf dem Gepäckträger angebrachten Korb und riss die Tasche der Mindenerin an sich. Anschließend flüchtete der etwa 18 bis 25 Jahre alte Unbekannte mit seinem silbernen Herrenrad in Richtung des Finanzamtes.

Die 40-Jährige versuchte noch vergeblich dem mit einer Jeanshose und einer Kapuze bekleideten Mann zu folgen. Zeugen, denen der Radfahrer vor oder nach dem Diebstahl aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden. Bereits vor zwei Wochen sowie Ende April war es zu gleich gelagerten Taten im Mindener Stadtgebiet gekommen. Die Ermittler sehen hier einen Zusammenhang.

