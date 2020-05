Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Audi im Herzog-Wittekind-Weg beschädigt

Lübbecke (ots)

Nach der Beschädigung eines Audis im Herzog-Wittekind-Weg am Sonntagnachmittag bittet die Polizei um Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher.

Als der Besitzer eines schwarzen Audi Q7 am Sonntag gegen 16.20 Uhr zu seinem im Herzog-Wittekind-Weg im Bereich der Einmündung des Kahle-Wart-Wegs geparkten Wagen zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Diese waren nach Aussage des Geschädigten am selben Tag im Zeitraum seit 14.50 Uhr entstanden. Die Ermittler vermuten aufgrund der Spuren am PKW, dass diese durch einen Fahrradlenker verursacht worden sein könnten.

Da sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen vom Unfallort entfernte, bitten die Verkehrsermittler unter Telefon (0571) 88660 um Zeugenhinweise.

