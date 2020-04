Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Radfahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 20. April 2020, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin auf der Berliner Straße in Nordenham.

Die 43-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem VW Golf die Berliner Straße in Richtung Atenser Allee und beabsichtigte nach rechts auf die Atenser Allee abzubiegen.

Dabei übersah sie die von rechts kommende 59-jährige Radfahrerin aus Nordenham. Durch den Zusammenstoß stürzte die 59-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort abschließend behandelt.

Am VW und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

