Polizei Münster

POL-MS: Trotz Schmerzschrei fährt Radfahrerin weiter - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Donnerstagmittag (16.01., 12.26) stürzte eine 91-jährige Fußgängerin vor Schreck, als eine entgegenkommende Radfahrerin zu dicht an ihr vorbei fuhr. Die Fußgängerin war vom "Hörster Parkplatz" in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach dem Sturz schrie die ältere Dame laut vor Schmerzen, trotzdem radelte die Radfahrerin einfach weiter.

Die Flüchtige ist etwa 30 Jahre alt und war dunkel gekleidet. Die Frau hat lange, dunkle Haare und fuhr auf einem dunklen Hollandfahrrad.

Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Münsteranerin in ein Krankenhaus.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

