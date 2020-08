Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Motorradfahrer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr verunfallte ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Barntrup auf der Hamelner Straße (B 66). Der Honda-Fahrer war auf der Hamelner Straße in Fahrtrichtung Blomberg unterwegs, als er an einer Grundstückszufahrt spät bemerkte, dass der Pkw vor ihm verkehrsbedingt abbremste. Der 64-Jährige verhinderte einen Zusammenstoß mit dem Auto, stürzte jedoch zu Boden. Vorbildliche Zeugen übernahmen am Unfallort die Erstversorgung des Barntrupers und alarmierten den Rettungswagen, der den Motorradfahrer anschließend in ein Krankenhaus nach Bad Pyrmont überführte. Die Honda wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn einspurig gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell