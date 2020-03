Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 14.03.2020 - VERKEHRSUNFALL AUF DER AUTOBAHN PKW überschlägt sich auf der A45

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Gegen 22:15 Uhr kommt auf der BAB 45 in Fahrtrichtung Oberhause ein PKW ins Schleudern und überschlägt sich mehrmals. Zwei Fahrzeuginsassen werden schwer verletzt. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle, die zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Süd und dem Autobahnkreuz Witten lag, konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass die Rettungsgasse auch funktionieren kann. Hier war eine ungehinderte Anfahrt zur Unfallstelle möglich. Um das Fahrzeug, welches nachdem es sich mehrfach überschlagen hatte und neben der Fahrbahn zum Stillstand gekommen war, hatten sich bereits mehrere Ersthelfer gesammelt, die sich vorbildlich um die beiden schwer verletzten Insassen des PKW kümmerten. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung der Verletzten und transportierte sie in geeignete Krankenhäuser. Die Feuerwehr sicherte weiterhin die Unfallstelle ab. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. An diesem Einsatz waren 16 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Pressesprecher

Andreas Pisarski

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell