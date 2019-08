Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen zu Schulbeginn

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.08.2019 wurden zu Schulbeginn einige Schulen im Dienstbezirk der Polizei Neustadt angefahren, um auf die Verkehrssicherheit rund um die Schulwege aufmerksam zu machen. Insgesamt gab es wenig Beanstandungen. Einige Falschparker wurden auf andere Plätze verwiesen, bei einem Lehrer war der TÜV am Fahrzeug abgelaufen und es wurden wenig Mängelberichte wegen Beanstandungen an Fahrzeugen ausgestellt.

