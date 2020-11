Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten und Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen: Fahrzeug gestreift

Eine 82-Jährige verursachte am Freitagvormittag gegen 10.20 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Mit ihrem Pkw Fiat streifte die Seniorin einen in der Oberen Wöhrstraße abgestellten Pkw VW.

Aalen: Gegen Betonpfosten gefahren

Rund 4000 Euro Sachschaden verursachte ein 29-Jähriger am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr, als er mit seinem Pkw VW beim Rückwärtsausparken in der Friedrichstraße gegen einen Betonpfosten fuhr.

Mögglingen: Unfallverursacher gesucht

Am Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Karton, wobei an dem Fahrzeug Sachschaden entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verlor den Karton auf der B29 kurz nach Mögglingen in Fahrtrichtung Aalen. Hinweise auf den Besitzer des Kartons bzw. das Fahrzeug, welches ihn verlor, nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker verursachte bereits am Mittwoch einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Seat beschädigte, der in der Steinbeisstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neresheim: Unfall beim Rangieren

Mit seinem Sattelzug beschädigte ein 52-Jähriger beim Rangieren in der Industriestraße am Donnerstagmorgen gegen 6.35 Uhr einen geparkten Pkw und eine Hecke, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Neresheim: Fahrzeug übersehen

Mit ihrem Pkw Renault bog eine 46-Jährige am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr von der Heidenheimer Straße nach links in die Industriestraße ab. Hierbei übersah sie den VW Polo eines 24-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ellwangen: 5500 Euro Schaden

Kurz nach 9 Uhr am Freitagmorgen beschädigte ein 60-Jähriger beim Rangieren mit seinem Lkw einen am Rindelbacher Sportplatz abgestellten Pkw Seat, wobei ein Schaden von rund 5500 Euro entstand.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 33-Jähriger am Freitagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Pkw Skoda einen am Fahrbahnrand des Stauffenbergrings abgestellten Pkw VW. Der 33-Jährige verursachte dabei einen Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell