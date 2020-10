Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht; Jugendliche beim Einbrechen erwischt

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag 20:00 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug einen auf einem Parkplatz in der Charlottenstraße in Korntal abgestellten Mercedes. Vermutlich passierte der Unfall beim Rangieren und der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07156 4352 0 beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Korntal-Münchingen: Jugendliche beim Einbrechen erwischt

Ein 34-Jähriger Zeuge erwischte am Sonntag gegen 2:15 Uhr vier Jugendliche im Alter von 15, 15, 16 und 17 Jahren in der Jahnstraße in Korntal-Münchingen, als diese vermutlich gerade im Begriff waren in eine dortige Vereinsgaststätte einzubrechen. Der Mann konnte zwei Mädchen und einen der Jungen festhalten. Ein weiterer Junge konnte zunächst unerkannt entkommen, wurde aber durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt. Die vier Jugendlichen müssen jetzt mit einer Strafanzeige wegen Einbruchs rechnen.

