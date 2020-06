Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-Jähriger nach Schlägerei schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (SR) - Am Donnerstagmorgen (04.06., 07.00 - 07.30 Uhr) kam es an der Straße "Am Hallenbad" im Bereich der Skateranlagen zu einer Schlägerei unter Beteiligung Mehrerer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es auf dem oben beschriebenen Gelände zunächst zu einer verbalen, anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei heranwachsenden Tatverdächtigen und einem 18-jährigen Geschädigten.

In Folge dieser körperlichen Auseinandersetzung wurde der Geschädigte schwer verletzt.

Bei dem Versuch den Streit zu schlichten, wurde außerdem eine 16-Jährige leicht verletzt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

