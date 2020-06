Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter 59-Jähriger leistet Widerstand

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Donnerstagvormittag (04.06., 10.57 Uhr) informierten Zeugen die Polizei über einen verbal aggressiven Mann im Rathaus in Rheda.

Die eingesetzten Beamten trafen den 59-jährigen Rheda-Wiedenbrücker in einem Eiscafé auf dem Rathausplatz an. Er war augenscheinlich alkoholisiert und hatte eine Platzwunde am Kopf. Er zeigte sich den Beamten gegenüber verbal aggressiv, beleidigte diese und ignorierte deren Anweisungen. Während der Festnahme zur Eigensicherung und Sachverhaltsaufklärung leistete er erheblichen Widerstand und trat um sich.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest auf der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück verlief positiv. Zur Behandlung seiner Kopfverletzung wurde der 59-Jährige per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Im Nachgang des Einsatzes meldete sich ein 66-jähriger Rheda-Wiedenbrücker telefonisch auf der Wache und gab an, von dem 59-Jährigen zunächst beleidigt und schließlich auf die Brust geschlagen worden zu sein. Der 66-Jährige stellte Strafantrag gegen den 59-Jährigen. Letzterer muss sich außerdem in einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

