Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Ochsenbach: kein Diebstahl bei Sammelaktion - vermeintlich gestohlene Schlüssel wieder aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

Ein von der Polizei in Ochsenbach als Diebstahl aufgenommener Sachverhalt stellte sich im Nachgang als Missverständnis heraus. Wir berichteten am Freitag, dass zwei Teenagerinnen am Mittwochnachmittag in der Dorfstraße für eine Hilfsorganisation Nahrungsmittel sammelten und eine Spenderin im Nachgang feststellte, dass mehrere Schlüssel fehlten. Die Polizei nahm hierauf einen Diebstahl auf. Am Sonntag teilte die Spenderin der Polizei schließlich mit, dass sie die Schlüssel aufgefunden habe und offensichtlich doch keine Straftat vorliegt. Der Polizeiposten Sachsenheim konnte zwischenzeitlich in Erfahrung bringen, dass es sich um eine ordnungsgemäße Spendensammlung handelte. Auf die beiden sammelnden Mädchen entfällt somit keinerlei Verdacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell