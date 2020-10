Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Feuerlöscher entwendet sowie vor Ort entleert

Ludwigsburg (ots)

Der Inhalt mindestens eines Feuerlöschers wurde am Samstag gegen 18.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Bolzstraße durch bislang unbekannte Täter versprüht. Dabei wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Ebenfalls wurden aus der Tiefgarage insgesamt drei Feuerlöscher entwendet, wobei einer im Bereich der Tiefgarage aufgefunden werden konnte. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

