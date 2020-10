Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Randalierer verursachen Sachschäden

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden im vierstelligen Bereich verursachten bislang unbekannte Täter im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hirschlander Straße in Ditzingen. Hierbei wurden der Außenspiegel eines geparkten Pkw Nissan Qashqai und eine Türsprechanlage an einem Haus beschädigt. Des Weiteren wurde an einem Gebäude ein Blumenkübel auf die Straße geworfen, inklusive zweier Steinfiguren, die ebenfalls zu Bruch gingen. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156 /4352 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell