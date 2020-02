Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: L 169:Unfall auf glatter Fahrbahn mit Leichtverletzten

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Mittwoch den 05.02.2020 befuhr gegen 21:00 Uhr eine 28 jährige PKW-Fahrerin die L 169 aus Richtung Hoppstädten-Weiersbach in Richtung Heimbach. In einer Linkskurve kommt sie auf Grund von Glatteis von der Fahrbahn ab, touchiert eine Leitplanke und schleudert in den Gegenverkehr. Hier kommt es zur Frontalkollision mit einer 49 jährigen Fahrerin. Glücklicherweise wurden dabei beide Fahrzeugführerinnen nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf insgesamt 20.000 Euro belaufen.

