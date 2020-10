Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall hat zwei Leichtverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 16.00 Uhr befuhr der 72-jährige Lenker eines Audi die Hoferstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. An der Kreuzung zur Martin-Luther-Straße missachtete er die rote Ampel und kollidierte mit einem dort fahrenden Wohnmobil. Das Wohnmobil kam ins Schleudern und kippte anschließend zur Seite. Der Audi fuhr noch ein Stück auf dem Gehweg der Hoferstraße bis er schlussendlich gegen einen geparkten BMW prallte und zum Stehen kam. Durch den Unfall wurden der Lenker des Audi sowie der 55-jährige Lenker des Wohnmobils leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

