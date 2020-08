Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

37170 Uslar, Bahnhofstraße

Freitag, 28.08.2020; 13:38 Uhr

USLAR (TH) Am Freitag, 28.08.2020, gegen 13:38 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße in Uslar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähr. Motorradfahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bollensen. Hierbei übersah er den vorausfahrenden Pkw einer 44-jähr. Frau aus einem Hardegser Ortsteil, die verkehrsbedingt bremsen musste. Der Motorradfahrer fuhr auf den Pkw auf und stürzte auf die Fahrbahn. Hierdurch wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden i. H. v. ca. 700,--- Euro.

