Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstr. 241, Freitag, 28.08.2020, 13:10 Uhr

Gemarkung Northeim (sb) - Zum oben angegeben Zeitpunkt befuhr ein 63-jähriger aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau stammende Fahrzeugführer die Bundesstr. 241 in Richtung Hammenstedt. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und "landete" im Unterholz des angrenzenden Waldstückes. Der Fahrer wurde schwer verletzt, jedoch problemlos durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend nach notärztlicher Behandlung vor Ort der Helios Albert-Schweizer-Klinik in Northeim zugeführt. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe wurde der Landkreis Northeim verständigt, der wiederum eine Firma beauftragte das verunreinigte Erdreich auszubaggern. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

