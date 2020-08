Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Unfall unerlaubt entfernt

Uslar (ots)

USLAR - SCHONINGEN (Kl) Am Donnerstag, 27.08.2020 in der Zeit von 07:55 - 11:50 Uhr war der Pkw eines 31-jährigen Uslarer in Schoningen im Einmündungsbereich Knickstracke - Ecke Landstraße abgeparkt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw durch ein anderes, vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweises erbittet die Polizei Uslar unter der Telefonnummer: 05571-92600-0

