Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Einbeck (ots)

Sievershausen (pap) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 24.08.2020, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 26.082020, 17.30 uhr die Tür des Vereinsheims vom TSV Sievershausen am Sportplatz aufgebrochen. Ob die Täter auch in dem Gebäude waren, kann nur vermutet werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Dassel oder dem Polizeikommissariat Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell