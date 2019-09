Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrer verstirbt auf dem Radweg ++ Vorfahrt missachtet - Beifahrerin verletzt ++ Autofahrerin mit mehr als 2,3 Promille ++ Motorradfahrer stürzt vor dem Blitzer ++

Rotenburg (ots)

Radfahrer verstirbt auf dem Radweg

Tarmstedt. Am Donnerstagnachmittag ist ein 63-jähriger Radfahrer aus der Samtgemeinde Tarmstedt auf dem Radweg an der Kreisstraße 113 am Ortsausgang zu Fall gekommen und später verstorben. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Mann gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg liegen gesehen und ist sofort angehalten. Da der Gestürzte keine Lebenszeichen aufwies, begann er sofort mit der Reanimation und informierte zusätzlich die Polizei und den Rettungsdienst. Trotz aller Bemühungen konnte ein Arzt später nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen. Da derzeit noch nicht geklärt ist, wie der Verstorbene zu Fall gekommen ist, bittet die Zevener Polizei mögliche Zeugen unter Telefon 04281/93060 um sachdienliche Hinweise.

Vorfahrt missachtet - Beifahrerin verletzt

Stuckenborstel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Im Alten Hof/Stubbenkamp ist am Donnerstagabend eine junge Frau verletzt worden. Ein 20-jähriger Fahranfänger aus der Samtgemeinde Sottrum hatte gegen 19 Uhr die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers, ebenfalls aus der Samtgemeinde, missachtet. Bei der Kollision ihrer Fahrzeuge zog sich die 22-jährige Beifahrerin in einem Citroen leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Autofahrerin mit mehr als 2,3 Promille

Bremervörde. Eine aufmerksame Zeugin hat die Bremervörder Polizei am Donnerstagvormittag über eine mögliche Trunkenheitsfahrt informiert. Die Frau beobachtete gegen 9 Uhr vormittags auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Gewerbering eine Frau, die offensichtlich stark betrunken in ihren Wagen gestiegen und von dort losgefahren sei. Über das Autokennzeichen ermittelten die Beamten die Halteranschrift in Bremervörde. Dort trafen die Polizisten wenig später auf die Fahrerin. Die Einschätzung der Zeugin bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest. Der zeigte ein Ergebnis von über 2,3 Promille an. Die Fahrerin musste im Bremervörder Krankenhaus eine Blutprobe und später auch ihren Führerschein abgeben.

Motorradfahrer stürzt vor dem Blitzer

Groß Meckelsen. Am Donnerstagabend ist ein 53-jähriger Motorradfahrer vor der Geschwindigkeitsmessanlage an der Landesstraße 142 mit seiner Maschine gestürzt. Der Biker aus Baden-Württemberg war gegen 20 Uhr in Richtung Zeven unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine BMW verlor. Nach dem Sturz rutschte der Fahrer noch ein Stück über den Asphalt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Auch seine Maschine kam zu Schaden.

Diebe kamen durch offene Haustür

Lauenbrück. Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus an der Bahnhofstraße eingedrungen. Sie fanden zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr auf der Rückseite des Hauses eine offenstehende Tür und betraten die Wohnung. Bei der Suche nach Beute fiel ihnen Bargeld in die Hände. Damit machten sich die Täter aus dem Staub.

79-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Sottrum. Eine 28-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Fintel ist am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Lienworth mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Die Frau hatte das Gelände gegen 19 Uhr mit ihrem Wagen verlassen wollen und dabei vermutlich nicht auf den 79-jährigen Biker aus Sottrum geachtet. Der Mann stürzte mit seiner Honda und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit eintausend Euro.

Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Heeslingen. Aufgrund von Unachtsamkeit ist es am Donnerstagmittag im Einmündungsbereich Zum Kreuzkamp/Am Kreuzkamp zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein 20-jähriger Fahranfänger aus der Samtgemeinde Sittensen hatte gegen 12.40 Uhr mit seinem BMW von der Straße Am Kreuzkamp nach rechts in die Straße Zum Kreuzkamp abbiegen wollen. Dabei kam er allerdings soweit auf den Gegenfahrstreifen, dass er mit dem BMW eines 30-jährigen Selsingers, der in Richtung Meinstedt fuhr, kollidierte. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Auch ihre Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell