Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Sprengsatz verursacht Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 22.05 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Wildermuthstraße zu einer Explosion eines bislang noch unbekannten Sprengsatzes, der zu einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro führte. Dem oder den Tätern gelang es nicht, sich in der Folge Zutritt zum Einkaufsmarkt zu verschaffen. Im Zuge dessen erfolgte eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter dem zentralen Hinweistelefon 0800 1100225 mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

