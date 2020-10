Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1671/ Markgröningen/ Tamm: Pkw-Scheibe auf Parkplatz eingeschlagen; Eberdingen-Hochdorf: Fünf hochwertige Fahrräder aus VW gestohlen; Ditzingen: Einbruch in der Bauernstraße

Ludwigsburg (ots)

K1671/ Markgröningen/ Tamm: Pkw-Scheibe auf Parkplatz eingeschlagen

Auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 1671 (K1671) zwischen Markgröningen und Tamm, kurz vor Ortsbeginn Tamm, wurde am Sonntag zwischen 17:45 Uhr und 18:10 Uhr die Scheibe eines dort abgestellten Peugeot eingeschlagen und ein Tablet aus dem Fahrzeuginnenraum gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941 0 entgegen.

Eberdingen-Hochdorf: Fünf hochwertige Fahrräder aus VW gestohlen

Zwischen Samstag 23:45 Uhr und Sonntag 06:50 Uhr wurden in der Straße "Im Kaiserfeld" in Hochdorf fünf hochwertige Carbon-Fahrräder aus einem dort abgestellten VW gestohlen. Die Fahrräder waren in dem Fahrzeug anlässlich einer Radfahrveranstaltung zwischengelagert. Die Fahrräder der Marke Merida haben einen Gesamtwert von etwa 13600 Euro. Um an die Fahrräder zu gelangen wurde eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Zeugen können sich an den Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 31245 wenden.

Ditzingen: Einbruch in der Bauernstraße

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr Zugang zu einem Zimmer eines Gebäudes in der Bauernstraße in Ditzingen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestand noch kein Überblick über das genaue Diebesgut. Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt und bittet Zeugen sich unter Tel. 07156 4352 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell