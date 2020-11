Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Gartenhausbrand

AalenAalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Unfall beim Abbiegen verursacht Am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr, befuhr eine 62jährige Ford-Fahrerin die Umgehungsstraße aus Richtung Backnang kommend in Richtung Murrhardt. Sie wollte nach links auf ein dortiges Tankstellengelände einfahren. Hierfür ordnete sie sich auf der Linksabbiegespur ein. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 27jährige Audi-Fahrerin und bog vor dieser ab. Die Audi-Fahrerin konnte durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß mit der Ford-Fahrerin verhindern, kam jedoch in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Glücklicherweise wurde die Audi-Fahrerin hierbei nicht verletzt, am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Winterbach: Betrunken in den Graben gefahren Pech hatte am Freitagabend, gegen 17:05 Uhr, ein 62jähriger Audi-Fahrer als er von Weinstadt Schnait in Richtung Winterbach-Manolzweiler fuhr. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. Dort kam er wenig später auf der Beifahrerseite liegend zum Stehen. Die eintreffende Polizeistreife stellte bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Test vor Ort bestätigte den Verdacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Fremdschaden. Der Fahrer musste sich eine Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Was nun folgt ist eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Leutenbach: Gartenhaus abgebrannt Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein größeres Feuer in den Brunnwiesen, Gewann Rotbach bei den dortigen Feldern gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass hier ein Gartenhaus brannte. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr Leutenbach gelöscht war, fanden sich in den Überresten verschiedene technische Geräte. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Der Sachschaden beläuft sich auf 10000 Euro.

Weinstadt: Betrunken gegen geparktes Auto gefahren Am Freitagabend, gegen 22:10 Uhr, befuhr eine 34jährige Golf-Fahrerin die Stettener Straße in Richtung Waiblinger Straße. Dort kollidierte sie mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault. Die eintreffende Polizeistreife stellte bei der Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Da sie vor Ort nicht in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen, musste sie sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Dort wurden auch ihre Verletzungen behandelt, welche sie sich beim dem Unfall zugezogen hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf 20000 Euro.

