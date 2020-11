Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Fahren unter Drogeneinfluß

Kirchberg/Jagst: Beim Überholen gestreift Am Freitagmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der Strecke von Erkenbrechtshausen Richtung Kirchberg zu einem Unfall, als ein 33jähriger Renault-Fahrer eine 46jähriger Volvo-Fahrerin überholte. Als er sich auf gleicher Höhe befand, streiften sich die beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Während der 33jährige behauptete, dass die 46jährige immer weiter nach links fuhr, gab diese wiederrum an, dass der 33jährige aufgrund der unübersichtlichen Strecke früher nach rechts einscheren musste und es hierdurch zum Unfall kam. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 3500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schwäbisch Hall: 17jähriger allein und unter Drogen mit Auto unterwegs Am Freitagabend, in der Zeit von 21:15 Uhr bis 23:30 Uhr, fuhr ein 17jähriger VW-Fahrer nach einem Streit mit den Eltern von Jagstzell über Bühlerzell nach Schwäbisch Hall. Der Jugendliche, welcher im Besitz eines "Begleiteten Fahrens mit 17"-Führerscheines war, stellte sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall selbstständig, nachdem ihn seine Eltern zuvor bei der Polizei angezeigt hatten. Die Beamten auf dem Revier Schwäbisch Hall stellten bei dem Jugendlichen außerdem fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Verdacht bestätigte sich nach einem Test. Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen. Außerdem dürfte seine Fahrerlaubnis widerrufen werden, da er ohne eingetragene Begleitperson fuhr. Zudem muss er neben einer Geldbuße, einem Punkt in Flensburg auch noch mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar rechnen.

Wolpertshausen: Vorfahrt missachtet Am Freitagabend, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 59jähriger Vito-Fahrer die Kreisstraße von Geislingen in Richtung Cröffelbach. An der Einmündung mit der Landesstraße übersah er den von Bühlerzimmern in Richtung Cröffelbach fahrenden 21jährigen Mercedes-Fahrer. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge schleuderte der Mercedes über die Fahrbahn und prallte gegen den Bordstein. Der Sachschaden beläuft sich auf 2500 Euro.

