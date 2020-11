Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Gem. Wolpertshausen-Hörlebach - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem PKW Audi die Landesstraße von Wolpertshausen in Richtung Ruppertshofen. An der Kreuzung zur Landesstraße 1047 missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Ilshofen kommenden 63-Jährigen, der mit seinem PKW Dacia mit Anhänger in Richtung Hörlebach unterwegs war. Bei der Kollision der Fahrzeuge kippte der Anhänger, der mit Splitt beladen war, um und die Ladung verteilte sich auf der Straße. Während der 41-Jährige durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitt, musste der 63-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolpertshausen im Einsatz.

