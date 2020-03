Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Elfjähriges Mädchen stürzt von Fahrrad - vorbeifahrende Autofahrerin gesucht

Mannheim (ots)

Bei einem Sturz vom Fahrrad hat sich am Dienstag gegen 7.35 Uhr ein elfjähriges Mädchen leicht verletzt. Das Mädchen war mit einer Freundin auf dem landwirtschaftlichen Weg der Theodor-Strom-Straße nebeneinander fahrend in Richtung Friedhof unterwegs. Nachdem eine von hinten nahende Autofahrerin hupte, wollte sich die Elfjährige zurückfallen lassen. In dem Moment, als die Autofahrerin dicht vorbeifuhr, verhakte sich der Fahrradlenker leicht mit dem Rucksack der Freundin. Das Mädchen stürzte zu Boden, ob es tatsächlich zu einer Berührung mit dem Auto gekommen war, konnte nicht festgestellt werden. Die Autofahrerin, nach Angaben der Kinder eine Frau zwischen 50 und 60 Jahren, fuhr ohne anzuhalten weiter, das Auto soll eine Mannheimer Zulassung gehabt haben. Der Unfall wurde am Dienstagabend bei der Polizei angezeigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

