Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: #SichereNeckarstadt - Aktionstag Sauberkeit im öffentlichen Raum mit vielen fleißigen Helfern

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Dienstagmorgen legten insgesamt 72 Kinder der Klassenstufe 2 und sechs Lehrer der Neckarschule in der Alphornstraße selbst Hand an um ihre Umwelt sauber zu halten. Die Neckarschule versteht sich als Lern-und Lebensraum, in dem Kinder ganzheitliche Erfahrungen sammeln können.

Aus diesem Grund initiieren Beamtinnen und Beamte des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim für jede Klassenstufe Aktionstage mit unterschiedlichen Schwerpunkten zum Thema Kriminalität.

Was hat Müll mit Kriminalität zu tun, warum interessiert das die Polizei und warum sollte das Kinder interessieren?

"Achtlos weggeworfener Müll ist ein normverletzendes Verhalten und Ausdruck einer gewissen Gleichgültigkeit der eigenen Umwelt und Gemeinschaft gegenüber. Gleichgültigkeit und Normverletzungen sind Faktoren, die elementare Bestandteile von Kriminalität sind und für die Kriminalitätsvorbeugung sind wir da!", so der Leiter des Referats Prävention, Martin Boll.

Mit viel Engagement und Tatendrang sammelten die Kinder rund um die Grundschule herum Müll auf und füllten an einem Morgen 30 große Müllsäcke. In der Gemeinschaft Gutes zu vollbringen, Anerkennung von Passanten, Lehrern und Polizei zu erfahren, war für die meisten Kinder ein Erlebnis, was noch lang im Bewusstsein bleiben wird. Die Müllsäcke und Handschuhe wurden vom Stadtraumservice Mannheim zur Verfügung gestellt, die die Aufräumaktion begrüßten und sich über die vielen fleißigen Helfer freuten.

Die präventiven Maßnahmen an Schulen werden auch zukünftig fortgeführt auch, aber nicht nur, im Rahmen der Konzeption Sichere Neckarstadt.

