Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer erleidet tödliche Verletzungen - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

Am Dienstagvormittag (13.10.), gegen 09:15 Uhr, kam es in Neuss-Grefrath zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer erlitt hierdurch tödliche Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 32-jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Kleinwagen die Lanzerather Straße aus Richtung Grefrather Weg kommend in Richtung Niederrheinstraße. Gleichzeitig war der Fahrradfahrer auf der Niederrheinstraße in Richtung Kreisverkehr Lüttenglehner Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich Niederrheinstraße/Lanzerather Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Radler schwere Verletzungen erlitt. Er wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er kurz darauf seinen Verletzungen.

Die Polizei sperrte die betroffene Einmündung für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge weiträumig ab. Das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam nahm seine Arbeit auf und unterstützte die polizeilichen Maßnahmen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell