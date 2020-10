Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei zieht Bilanz nach Kontrollen am Montag

Neuss (ots)

Im Bereich der Neusser Innenstadt und des Hafengebietes kontrollierten am Montag (12.10.) Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei im Rhein-Kreis Neuss mehrere Personen und stellten neben zahlreichen Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken im Neusser Bahnhof auch vereinzelte Straftaten fest. Bei dem Einsatz, der von 7 bis 14 Uhr andauerte, fielen vier Personen auf, die Betäubungsmittel bei sich führten. Eine 32-jährige Kaarsterin, zwei 33 und 42 Jahre alte Neusser und eine 16-Jährige, die ebenfalls aus Neuss stammt, müssen sich nun in Strafverfahren verantworten. Vereinzelt wurden Platzverweise ausgesprochen, wenn sich Personengruppen zum Beispiel nicht an die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hielten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell