Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiger flüchtet unter Einsatz von Pfefferspray

Grevenbroich (ots)

Die Polizei rückte am Montag (12.10.), gegen 14:20 Uhr, zu einer Supermarktfiliale in einer Einkaufsgalerie an der Kölner Straße aus. Eine Seniorin war Opfer von Taschendieben geworden.

Nahezu zeitgleich hatte es ein Angestellter der Einkaufsgalerie mit einem renitenten Verdächtigen zu tun bekommen, der ein Reizstoffsprühgerät gegen ihn einsetzte, um dann durch einen Ausgang auf die Karl-Oberbach-Straße zu flüchten. Der Verdächtige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er unter einem Geländer der Supermarktfiliale hindurchkroch. Ob es sich möglicherweise um den Taschendieb handelte, der zuvor die Seniorin bestahl, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Nach der Beschreibung von Zeugen handelte es sich um einen Mann, etwa 30 Jahre alt, schmal und sportlich gebaut, mit schwarzen Haaren, einem Vollbart, dunkel gekleidet unter anderem mit einer Winterjacke.

Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen in Form von gereizten Augen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 24.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell