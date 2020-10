Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versuchen Geldautomaten zu sprengen - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In der Nacht von Sonntag (11.10.) auf Montag (12.10.) haben Unbekannte versucht, zwei Geldautomaten im Ortsteil Hackenbroich an der Salm-Reifferscheidt-Allee (Gebäudekomplex "Karree am Kiefernwäldchen") aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigten die Täter offensichtlich, die Automaten im Vorraum eines Geldinstitutes für eine Sprengung vorzubereiten. Aus bislang noch unbekannten Gründen ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei erhielt über einen Spaziergänger gegen 05:40 Uhr Kenntnis vom Vorfall.

Wer zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter 02131-3000.

